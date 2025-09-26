Trágica coincidencia: Dirigió el documental sobre Chapecoense y murió en un accidente aéreo

La tragedia del Chapecoense, ocurrida hace casi una década, sigue dejando ecos dolorosos. Esta vez, la noticia que sacudió a Brasil fue la muerte del cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, director del documental sobre el accidente aéreo del club brasileño, quien falleció al estrellarse la avioneta en la que viajaba.

Según confirmaron la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos de Mato Grosso do Sul, Ferraz iba acompañado por tres personas cuando la aeronave cayó en una zona de difícil acceso del Pantanal. Las otras víctimas fueron el arquitecto Kongjian Yu, el piloto y propietario de la avioneta Marcelo Pereira de Barros y el realizador Rubens Crispim Jr. Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del siniestro.

Ferraz se hizo conocido por dirigir la serie documental “Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia”, una producción de cuatro capítulos que investigó en profundidad el accidente sufrido por Chapecoense en noviembre de 2016, cuando viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

Ese trabajo le valió en 2023 una nominación a los premios Emmy Internacionales en la categoría Mejor Documental, junto a los codirectores Luis del Valle y Thom Walker. La obra abordó fallas del sistema aeronáutico, responsabilidades políticas y las consecuencias emocionales para los familiares de las víctimas y los tres únicos sobrevivientes.

El accidente del Chapecoense ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión de LaMia se estrelló cerca de Medellín por falta de combustible. El conjunto de Santa Catarina viajaba para jugar por el título de la Copa Sudamericana. Las pericias concluyeron que el siniestro fue consecuencia de una negligencia grave y de una gestión inadecuada de riesgos por parte de la aerolínea.