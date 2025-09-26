Espeluznante: Nació un ternero con dos cabezas en Las Lajitas, mirá la foto

Sociedad26/09/2025
Un nacimiento algo particular se dio en los últimos días en una finca ubicada en Las Lajitas. Allí los finqueros recibieron con gran asombro un ternero con dos cabezas. 

Esta anomalía es conocida como policefalia, es un fenómeno en el que los embriones gemelos no se separan completamente, resultando en uno o más conjuntos de cabezas unidas.

Estos casos, aunque raros, pueden ocurrir en diversas especies, incluidos mamíferos como los terneros, y a menudo presentan un pronóstico sombrío debido a las dificultades fisiológicas y de supervivencia, publicó el periodista Fernando Barros. 

