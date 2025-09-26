¡Ya hubo clausuras! La Municipalidad sale al control de la venta de remedios en kioskos

Desde la Municipalidad de Salta están reforzando los operativos para fiscalizar la venta de medicamentos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, buscando busca proteger la salud pública ya que la Ordenanza Municipal N° 13.983 prohíbe el expendio de fármacos fuera de las farmacias habilitadas para tal fin.

Hasta el momento el municipio, a través de la Dirección de Control Comercial, ha realizado 71 inspecciones a distintos tipos de comercios en la ciudad, con los relevamiento que se enfocan principalmente en drugstores, almacenes y quioscos, donde se busca verificar que no se estén comercializando medicamentos.

Los operativos ya han arrojado resultados concretos: de las 71 inspecciones realizadas, 17 finalizaron con actas de infracción, se llevaron a cabo 6 decomisos de medicamentos y se concretaron 2 clausuras de locales. El decomiso de fármacos se realizó en aquellos comercios que no contaban con la habilitación correspondiente para la venta de estos productos.

Al respecto Matías Muntowyler, director general de Control Comercial, destacó la importancia de estas acciones: "Lo que estamos relevando principalmente son drugstore, almacenes y quioscos. Los controles son integrales, además de la venta de medicamentos vemos el estado de la mercadería en general", afirmó.

El funcionario hizo hincapié en que la prioridad de estos operativos es la seguridad de los ciudadanos. "El cumplimiento de la restricción de la venta de fármacos fuera de farmacia, tiene que ver con el cuidado de la salud pública y eso es una prioridad para el municipio”, concluyó.