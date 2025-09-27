Decile chau al celular lento: El secreto para que funcione más rápido en 1 minuto

¿Sentís que tu celular está cada vez más lento? Las aplicaciones tardan en abrir, la pantalla se traba y todo parece funcionar a media máquina. No te preocupes: no siempre es culpa de la edad del dispositivo. Muchas veces, con un par de ajustes podés devolverle la agilidad y evitar el gasto de cambiarlo.

Uno de los secretos mejor guardados para acelerar cualquier celular es desactivar las animaciones y efectos visuales. Estos detalles, que parecen inofensivos, consumen recursos de la memoria y el procesador, sobre todo en equipos que ya tienen unos años encima.

Para hacerlo, tenés que entrar en Ajustes, buscar el apartado de Opciones de desarrollador y ahí modificar las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador. Poné todas en “Animación desactivada”. Así, el teléfono deja de gastar energía en efectos y la enfoca en lo importante: que las apps y el sistema respondan rápido.

Eso hará que tu celular esté menos exigido y pueda procesar mejor la información que recibe (Foto: Adobe Stock).

Actualizá todo: apps y sistema operativo

Otro punto fundamental es mantener todas las aplicaciones y el sistema operativo actualizados. Las versiones viejas suelen traer errores y hacer que el teléfono funcione peor. Para no tener que hacerlo manualmente, activá la actualización automática desde la Google Play Store: entrá a tu perfil, buscá la configuración y elegí “Actualizar apps automáticamente”.

Además, revisá cada tanto si hay una nueva versión del sistema operativo en el menú de “Actualización de software”. Estas mejoras traen parches de seguridad y optimizan el uso de la memoria, lo que ayuda a evitar la lentitud inesperada.

Siempre conviene mantener actualizadas las aplicaciones (Foto: Adobe Stock).

Liberá espacio y usá versiones “Lite”

Si el almacenamiento interno está lleno de fotos, videos y apps que no usás, el celular se vuelve más lento y puede fallar. Eliminá lo que no necesitás desde Ajustes y, si podés, instalá versiones “Lite” de las aplicaciones más pesadas. Estas ocupan menos espacio y consumen menos recursos.

No te olvides de limpiar la memoria caché cada tanto para liberar espacio extra. Lo ideal es mantener siempre un margen de almacenamiento libre para que el teléfono trabaje sin trabas.

Reiniciá el celular: el consejo más simple y efectivo

Por último, un clásico que nunca falla: reiniciar el celular. Esta maniobra, recomendada por los expertos, borra la memoria temporal y cierra procesos que quedan abiertos en segundo plano. Solo tenés que mantener apretado el botón de encendido y elegir “Reiniciar”. Hacelo al menos una vez por semana, en especial si usás muchas apps o el teléfono está prendido todo el día.

