El Camino del Milagro unió a Salta con Buenos Aires en un proyecto de fe y tradición

El Ente de Turismo de la ciudad de Salta presentó en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Villa Crespo (Buenos Aires) el proyecto “Camino del Milagro”, una iniciativa que busca poner en valor la festividad religiosa más importante de los salteños y difundir su significado espiritual más allá de las fronteras provinciales.

Desde 1941, esta parroquia porteña alberga réplicas del Señor y la Virgen del Milagro, imágenes que cada 15 de septiembre son honradas en una procesión propia en homenaje a los patronos de Salta.

La propuesta contempla acciones concretas como:

Señalización y embellecimiento de los ingresos a la capital salteña.

Renovación de espacios emblemáticos, como la rotonda de Limache.

Incorporación de grupos escultóricos en parques lineales en homenaje a los peregrinos.

Instalación de carteles pintados sobre calzada en puntos estratégicos.

El trabajo se desarrolla junto a la Pastoral de Turismo de la Arquidiócesis de Salta, la UCASAL, la Catedral Basílica y municipios del Valle de Lerma, con el objetivo de fortalecer el sentido espiritual y cultural de esta festividad que moviliza a miles de peregrinos cada año.

El coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, destacó:

“Le presentamos al padre de la parroquia nuestro proyecto y le entregamos material sobre el Camino del Milagro, entendiendo que esta unión nos permite seguir mostrando y difundiendo lo que significa esta celebración para los salteños”.

Por su parte, el párroco Iván Martínez recordó que la devoción fue traída hace más de 80 años por el padre Gerardo Buldain, quien, tras visitar Salta, quedó conmovido por la magnitud de la fe y la participación de los peregrinos.

Cada 15 de septiembre, la parroquia Nuestra Señora de la Consolación celebra en Buenos Aires su propia procesión, reforzando así los lazos espirituales que unen a la capital argentina con la tradición salteña.