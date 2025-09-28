Dos tragedias más en el fútbol: Murieron un nene de 13 años y un hombre de 57

La provincia de Córdoba vivió una jornada marcada por el dolor. Dos personas —un adulto y un menor— murieron el sábado tras sufrir descompensaciones durante partidos de fútbol en distintas localidades. Los fallecimientos ocurrieron en Villa Dolores y Sebastián El Cano, y ambos se habrían producido por paro cardiorrespiratorio.

El primer caso se registró en Villa Dolores, donde un hombre de 57 años se descompensó mientras jugaba un partido en una cancha local.

Fue trasladado de urgencia al hospital regional, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso, informaron fuentes policiales, el hombre fue asistido por un servicio de emergencias en el lugar y luego derivado al nosocomio. Sin embargo, no logró ser reanimado. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas. Horas más tarde, otra tragedia golpeó al norte de la provincia. En la localidad de Sebastián El Cano, un adolescente de 13 años se desplomó mientras participaba de un partido en el Club Ilusión del Norte.

El menor fue asistido de inmediato y trasladado al hospital local, acompañado por su madre y una enfermera. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven también falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Ambas muertes generaron conmoción en las comunidades y reavivaron el debate sobre los controles de salud en la práctica deportiva, incluso en ámbitos amateur y juveniles.