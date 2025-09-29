Urtubey de campaña por el norte reafirmó la necesidad de un Estado presente

29/09/2025
Este fin de semana tuvo mucha actividad para el candidato a Senador Nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey quien recorrió el interior de Salta. Acompañado por Emiliano Estrada, candidato a diputado nacional, Urtubey recorrió durante varios días el norte provincial y el Valle de Lerma, con paradas en pueblos, escuelas, centros de salud y clubes deportivos, llevando un mensaje claro: frenar desde el Congreso el ajuste del gobierno de Javier Milei.

“El plan económico de Milei solo trajo pobreza, desempleo y angustia. Es momento de ponerle un freno desde el Congreso”, afirmó en Salvador Mazza, donde mantuvo reuniones con vecinos de barrios populares y con bomberos voluntarios. La frase resumió la línea discursiva que Urtubey mantuvo en toda la gira: denunciar el impacto del ajuste y mostrar que existe otra forma de hacer política.  

En Santa Victoria Este

Urtubey y Estrada caminaron junto a docentes, caciques y vecinos por la escuela y los centros de salud de La Puntana y Monte Carmelo, además de la ahora pavimentada Ruta Provincial 54. “Lo que hicimos en Santa Victoria Este fue posible porque hubo decisión política de llegar a los últimos de la fila. Donde otros ven abandono, nosotros vimos un deber moral del Estado”.

Estrada, por su parte, aportó otra mirada: “Esto no es relato. Son obras concretas que cambiaron vidas. Y esa debe ser la vara con la que se mida la política: no si es popular en redes, sino si le sirve a la gente”.

En Mosconi y Coronel Cornejo

En General Mosconi, acompañado por el exintendente Isidro Ruarte, Urtubey visitó la Escuela Técnica Francisco Tobar, donde dialogó con estudiantes y docentes sobre la importancia de la formación en oficios y profesiones vinculadas al desarrollo local.

“Las escuelas técnicas son vitales para la educación de nuestros jóvenes. En el interior se necesita un Estado presente que garantice igualdad de oportunidades”, afirmó.

