Salta deslumbró en la Feria Internacional de Turismo 2025: “Nunca vi tanta convocatoria”

Salta volvió a decir presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), que se desarrolla en La Rural, Buenos Aires, con la participación de 130 mil visitantes y 50 stands de distintos países, entre ellos Portugal como invitado de honor. La provincia promociona su variada oferta turística y cultural con una importante comitiva integrada por representantes del sector público y privado.

Nadia Loza, secretaria de Turismo de la Provincia, expresó en diálogo con MultivisiónFederal: “Estamos súper felices. Salta es uno de los destinos con mayor cantidad de empresas del sector privado, somos una comitiva de 130 personas en donde también nos acompañan municipios de las siete regiones turísticas que tiene la provincia”.

"Vengo a esta feria hace 15 años y nunca vi tanta convocatoria y entusiasmo"

Bajo el lema de la campaña promocional “Salta, resalta de linda”, la delegación presentó una propuesta integral que combina paisajes, cultura y gastronomía con una destacada participación artística. “Ayer tuvimos el honor de tener en el escenario principal al Chaqueño Palavecino. Yo particularmente vengo a esta feria hace 15 años y nunca vi tanta convocatoria y entusiasmo. Que la gente se quede horas después de finalizada la FIT para disfrutar de este show, de este gran embajador del folklore argentino y un emblema para nosotros los salteños”, remarcó Loza.

El Chaqueño Palavecino en la Feria Internacional de Turismo

La agenda de actividades incluyó degustaciones de vinos, masterclass de empanadas y acciones comerciales orientadas a fortalecer la próxima temporada turística. “Lo más importante son los negocios que están haciendo nuestros empresarios, con una propuesta concreta que empieza ahora y termina en el verano, con promociones y descuentos para todos los argentinos, incluidos los salteños”, explicó.

Finalmente, Loza destacó el posicionamiento estratégico de la provincia: “Salta, al ser un destino con alta fidelidad —esto significa que el argentino que va a Salta regresa, porque se enamora— va a ser uno de los destinos más elegidos del país. No solo por la promoción, sino porque el sector está manteniendo las tarifas. Tenemos una excelente relación precio-calidad, y eso se suma a nuestra gastronomía, nuestros paisajes, cultura y actividades que le dan muchísimo valor a nuestra oferta turística”.

La FIT 2025 concluirá mañana, luego de cuatro jornadas en las que Salta volvió a consolidar su lugar como uno de los destinos más atractivos de la Argentina.