La Serenata a Cafayate con fecha confirmada para febrero

La intendenta Rita Guevara confirmó este lunes, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que la edición número 52 del festival folclórico más importante de la región se realizará en los Valles Calchaquíes y convocará a miles de turistas y amantes del género de todo el país.

Guevara también adelantó uno de los principales atractivos del evento: el Chaqueño Palavecino se presentará el sábado 28 de febrero, ofreciendo su tradicional show en el histórico amanecer cafayateño.

Con estas novedades, la Serenata a Cafayate reafirma su lugar como uno de los festivales folclóricos más destacados de la Argentina, integrando música, cultura y turismo regional en un escenario único.