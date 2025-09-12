Argentina, entre los países que más entradas pidieron para el Mundial 2026

El interés global por la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó en evidencia tras la apertura del sorteo preferencial de entradas, que en apenas 24 horas registró más de 1,5 millones de inscripciones provenientes de 210 países, según confirmó la FIFA.

El mayor volumen de solicitudes corresponde a los residentes de Canadá, Estados Unidos y México, los tres países anfitriones del torneo. Detrás se ubican los aficionados de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania, reflejando la diversidad de la audiencia y la pasión mundial que despierta la cita más esperada del fútbol.

El sorteo preferente de la tarjeta Visa, primera fase en la venta de boletos, no requiere pago para inscribirse ni para resultar ganador y permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre. Una vez concluido, se realizará una selección aleatoria y, a partir del 29 de septiembre, los participantes recibirán un correo electrónico con los resultados.

Quienes resulten elegidos tendrán asignada una fecha y franja horaria para comprar sus boletos desde el 1° de octubre, con precios iniciales de 60 dólares para la fase de grupos. Estarán disponibles tickets individuales para los 104 partidos, así como paquetes por estadio y por equipo.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, destacó el fenómeno de participación: “Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”.

La FIFA recordó que los paquetes de hospitality ya se encuentran disponibles y reiteró que las entradas deben adquirirse únicamente a través de su página oficial, advirtiendo que los boletos comprados por canales no autorizados podrían carecer de validez.

En la previa del certamen, la Selección Argentina afrontará dos amistosos entre el 1º y el 9 de junio de 2026. El sorteo de los grupos se celebrará el 5 de diciembre de 2025, mientras que el torneo (que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos) comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.