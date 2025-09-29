Detuvieron a Morena Rial: La Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

Morena Rial quedó nuevamente detenida. La Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado, ya que no cumplió con las medidas procesales.

En el informe que compartió el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se deja constancia de que la mediática no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó certificación de que está cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Además, también debía constatar que tenía un empleo o medios de subsistencia y tampoco lo hizo.

El pedido de detención de Morena Rial. (Foto: Poder judicial)

La información oficial indicó que está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, es decir, irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Según la descripción policial, entró a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”. Tras el robo y a partir de una investigación policial, los agentes lograron establecer con certeza la identidad de los autores y el lugar en el que estaban alojados.

Luego de la tarea de vigilancia, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad en conjunto ubicaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida.

El posteo de Morena Rial tras volver a ser detenida en la causa por robo

A través de un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, Morena Rial rompió el silencio tras volver a quedar detenida.

“Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, explicó el letrado Alejandro Cipolla en la historia que republicó la hija de Jorge Rial.

Morena Rial rompió el silencio tras su detención: “Pronta libertad” (Foto: Instagram /moreerial)

Luego, aclaró: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad”. “Voy a ir informando las novedades. Saludos”, cerró el abogado. /TN