Fernando Burlando, sobre Pequeño J: "Siento olor a perejil"

El abogado Fernando Burlando asumió la defensa de la familia de una de las víctimas del triple narco femicidio, Brenda del Castillo, y habló de la búsqueda de Pequeño J, quien habría ordenado los asesinatos. "Hay olor a perejil".

“¿PEQUEÑO J O GRAN PEREJIL? Ahora resulta que un pibe de 23 años es nuestro Pablo Escobar Gaviria. Siento olor a perejil. Detrás hay una narco mafia que cuenta con recursos e influencias en todos los niveles. A gritos la Argentina pide una política seria contra la narco criminalidad", escribió en X.

PEQUEÑO J O GRAN PEREJIL? Ahora resulta que un pibe de 23 años es nuestro Pablo Escobar Gaviria. Siento olor a perejil. Detrás hay una narco mafia que cuenta con recursos e influencias en todos los niveles. A gritos la Argentina pide una política seria contra la narcocriminalidad — Fernando Burlando (@FernandBurlando) September 29, 2025

Este martes, el programa A la Barbarrosa, en Telefe, con la conducción de Georgina Barbarrosa, resaltó la trascendencia que tomó el brutal asesinato: “Yo no me como la de que “Pequeño J” es el Pablo Escobar de la Argentina, yo creo que el narcotráfico debe estar enojado con esta situación incluso".

El letrado se refirió así, a la figura de Tony Janzen Valverde Victoriano, que tendría 20 años y que esta apuntado como el presunto autor intelectual del crimen. "Ha generado una revolución en un mundo donde precisamente lo que no buscan son revoluciones, hay toda una estructura multimillonaria que tiene que ver con el delito y donde se ve de todo”, dijo el jurista.

Pena de muerte

Burlando apoyó la idea de que los imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, deberían pagar con "la pena de muerte", aunque no está permitido en nuestro país.

Cómo sigue la investigación por el triple narco femicidio

Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi y la menor Lara Morena Gutiérrez fueron halladas asesinadas en una casa en Florencio Varela. Por el crimen hay hasta el momento 7 detenidos: Magalí Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.

Ibañez explicó ante la prensa: “Víctor Sotacuro es mi tío. Yo usaba el auto de él porque vivimos juntos. El telepase era mío. Yo lo usaba para salir a andar un rato. Estuve acompañada esa noche, el viernes, y de casualidad me lo cruzó a él”. Dijo que le pidió el auto para pasar a buscar a un cliente, ya que es remisero.

Sotacuro está acusado de hacer de apoyo de la Chevrolet Tracker a la que las víctimas se subieron en la rotonda de La Tablada, durante la noche en la que fueron torturadas y asesinadas en la vivienda de Florencio Varela. /C5N