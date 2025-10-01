Deberá pagar $2 millones por estafar a una mujer con un lote en el cementerio

Un sujeto de 63 años fue imputado por estafa, resolviendo el juez Marcelo Rubio suspender el juicio a prueba por dos años imponiendo al acusado pagar una reparación económica y cumplir reglas de conducta.

El hecho se dio cuando el acusado se aprovechó del dolor que atravesaba una mujer por la muerte de su hija, prometiéndole un terreno en el cementerio municipal de Cerrillos, el cual nunca entregó.

Este engaño tuvo lugar el 9 de mayo del 2023 en B° Santa Rosa, cuando el sujeto le ofreció a la mujer un terreno por el cual la víctima transfirió $175.000 en distintas cuotas sin recibir ningún documento.

Ahora el imputado deberá pagar $2.000.000 en concepto de reparación del año en cuatro cuotas a partir de octubre del corriente año y trabajar en la Iglesia San José 8 horas al mes durante 3 meses, informó La Llave del Portal.

Tiene prohibido también consumir alcohol o drogas, cometer nuevos delitos y acercarse o ejercer violencia hacia la familia de la víctima, debiendo fijar domicilio y presentar disculpas formales a la familia.