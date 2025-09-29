Imputan a una mujer por estafas millonarias al prometer empleos públicos

Una mujer fue imputada por la Fiscalía Penal de Cafayate por el delito de estafa, tras una investigación que determinó que habría recibido transferencias bancarias por más de siete millones de pesos, donde la acusada supuestamente simulaba tener influencias políticas para ofrecer la gestión de puestos de trabajo en la administración pública provincial a varias personas a cambio de dinero.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, encabeza la investigación que se inició tras la denuncia de una mujer que destapó la maniobra. Durante la audiencia de imputación, la acusada fue asistida por un defensor particular e hizo uso de su derecho a declarar, brindando su versión de los hechos.

Según consta en la denuncia, en base a la información del sitio Fiscales Penales, la imputada aprovechó un vínculo de conocimiento previo con la víctima. Bajo la falsa promesa de conseguirle un empleo en el Estado provincial, solicitó una serie de transferencias bancarias.

La denunciante detalló que llegó a realizar 145 transferencias a la cuenta de la imputada, por un monto total que asciende a $7.537.816 (siete millones quinientos treinta y siete mil ochocientos dieciséis pesos). Los depósitos se justificaban con conceptos engañosos como “uniformes”, “gastos de trámite” y “elementos de trabajo”.

Bajo la dirección de la fiscal Rojas, la Brigada de Investigaciones 6 de Cafayate llevó adelante diversas tareas. El personal policial realizó un exhaustivo entrecruzamiento de datos y pruebas que permitieron corroborar la información expuesta por la denunciante y confirmar la existencia de la estafa.

La investigación sigue para saber si existen más damnificados y establecer la pena correspondiente a la acusada.