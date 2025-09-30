Pánico en Cerrillos: Denuncian que un hombre merodea las calles armado con un machete

En Cerrillos denunciaron un violento episodio en Barrio Sivero, ya que un hombre circularía por las calles armado con un machete y amenazando la integridad de los vecinos.

Una joven publicó en redes sociales una situación preocupante que vivió junto a su pareja alrededor de las 2 de la mañana.

Mientras su pareja trabajaba como cadete fue interceptado en la calle por un hombre con un machete, quien le tiró un golpe el cual logró esquivar al acelerar la motocicleta pegando contra la conservadora: “Si no le daba en la cabeza ¡Apuntó directo a la cabeza!” denunció en sus redes la joven.

Según relata la publicación de la joven, informó Portal Cerrillos, el presunto agresor fue identificado como J.V., quien, tras la llegada de la policía, habría sido protegido por su madre evitando la detención, pero que al tiempo la mujer habría pedido un remis para llevárselo del lugar.

Al parecer, el sujeto ya habría amenazado a varias personas, entre ellas mujeres con niños que circulaban por el lugar: “Se salvaron de milagro” escribió la denunciante.