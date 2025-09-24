Orán inicia la segunda etapa del programa de arbolado urbano

El municipio de Orán puso en marcha la segunda etapa del Programa de Arbolado Urbano, una iniciativa que busca transformar el espacio público y mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la plantación masiva de árboles.

El plan, coordinado por el área de Ecología junto al Vivero Municipal, prevé la incorporación de 1.600 ejemplares hasta diciembre.

El lanzamiento oficial se realizó en la esquina de Pizarro y Pueyrredón, con una plantación simbólica de un árbol nativo que contó con la presencia del intendente Baltasar Lara Gros, funcionarios municipales, estudiantes y representantes de instituciones locales.

Durante el acto, Lara Gros subrayó la necesidad de convertir el arbolado urbano en una política de Estado a largo plazo: “Si cada año logramos plantar 1.600 ejemplares, en diez años habremos cambiado el futuro ambiental de la ciudad. Los beneficios son enormes y duraderos”.

El jefe comunal también destacó que 25 personas trabajan de forma exclusiva en la campaña y llamó a los vecinos a involucrarse en el cuidado de los árboles.

“No se trata solo de plantar, sino de protegerlos, regarlos y valorar lo que significan para nuestra salud y para el ambiente”, destacó.

Entre las ventajas del arbolado urbano, se mencionan la reducción de la temperatura de la ciudad hasta en 3°C, la absorción de dióxido de carbono y contaminantes, la generación de oxígeno, la disminución de ruidos, la provisión de sombra y la revalorización estética de los espacios públicos.

La iniciativa apunta a consolidar una cultura del árbol en Orán que trascienda las gestiones y se sostenga en el tiempo como parte de una política ambiental y de desarrollo urbano.

“Plantemos futuro, plantemos vida”, resumió Lara Gros, convocando a la comunidad a sumarse a esta acción colectiva para construir una ciudad más verde, saludable y sostenible.