Mirá la agenda para este finde caluroso: Comida, danza, cine y música

Mirá la agenda para este finde caluroso: Comida, danza, cine y músicaSociedad04/10/2025
Salta se prepara para un fin de semana repleto de actividades culturales, gastronómicas y musicales para todos los gustos. Desde festivales al aire libre hasta teatro, cine y muestras artísticas, la ciudad ofrece una variada agenda para disfrutar.
Sábado 4 de octubre
- Festival Bocado: continúa el evento gastronómico desde las 12:00, en adelante.
- Los Nocheros en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia con el espectáculo “El amor es un viento que regresa”.
- Clases de tango gratuitas en la Glorieta, de 19:00 a 21:30.
- Presentaciones musicales: Estudio Coral de Salta y Ensamble de Violoncellos al mediodía, y la banda municipal “25 de Mayo” en Plaza Alvarado a las 18:00.
- Obra teatral “Bon Voyage” en Fundación Salta.
- Proyecciones de cine: “Especie Traidora” en la Usina Cultural a las 19:00 y muestra DOCA en el Centro Cultural Holver Martínez Borelli a las 20:00.
- Jornada cultural por el aniversario de los Cuerpos Infantiles de la Policía en el anfiteatro Cuchi Leguizamón, de 9:00 a 13:00.
Domingo 5 de octubre
- Festival Bocado: último día gastronómico hasta las 20:00.
- XXII Feria de la Comida Regional de Castañares, de 11:00 a 17:00 en avenida Houssay, con platos típicos y festival folclórico con entrada libre y gratuita.
- Feria y Encuentro en el Parque San Martín desde las 15:30, con shows en vivo y emprendedores locales.
- Clases de tango gratuitas en Plaza Güemes, de 17:00 a 20:30.
Además, durante todo el fin de semana se podrán visitar exposiciones en diferentes museos de la ciudad: “Proyecto Mues” en Casa de Hernández, óleos de Mario Ferreyra en la Casa de la Cultura, “Huellas de la Vida” en el Museo Uriburu y visitas guiadas en el Museo San Francisco.
Finalmente, este fin de semana coincide con la Fiesta del Cine 2025, por lo que las salas comerciales ofrecen entradas a precios promocionales hasta el 8 de octubre. Una oportunidad ideal para ponerse al día con los estrenos.