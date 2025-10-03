Metán organiza una caminata gratuita para disfrutar de la naturaleza y avistar aves

El sábado 4 de octubre, a partir de las 07:30, se realizará en Metán una caminata y avistaje de aves, con salida desde la Plazoleta Güemes. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

El objetivo es que los participantes conozcan la diversidad de aves locales y tomen conciencia sobre la importancia de preservar los espacios naturales del departamento.

Durante la caminata, se podrá observar aves autóctonas, aprender sobre su hábitat y recibir información sobre la conservación ambiental. La actividad busca combinar seguridad, comodidad y educación ambiental para todos los asistentes.

Cristina Muñoz, de la Unidad de Turismo municipal sostuvo: "La actividad busca que cada vecino y visitante recorra nuestros senderos y observe nuestras aves de manera responsable. Es una forma de valorar el entorno, cuidar la salud y disfrutar de un momento de tranquilidad en contacto con la naturaleza. Queremos que todos comprendan que la conservación es parte de nuestro día a día"

Por su parte, el intendente José María Issa destacó: "Metán cuenta con un paisaje singular; serranías, cerros y cursos de agua que son patrimonio de todos. Cada recorrido y actividad al aire libre permite que la comunidad se reconozca en su entorno y que los visitantes conozcan la riqueza natural de nuestra ciudad".