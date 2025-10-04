Confesó y fue preso tras amenazar a vecinos con un machete en Villa Asunción

Un hombre fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva luego de confesar haber protagonizado un violento episodio en el barrio Villa Asunción, donde armado con un machete y un hierro causó daños en vehículos, amenazó a vecinos e intentó agredir a policías.

El hecho ocurrió el 25 de abril pasado, cuando el acusado, en estado de exaltación, despertó a los residentes con gritos y destrozos en la vía pública. Entre las personas amenazadas se encontraban incluso menores de edad.

Al intervenir dos efectivos policiales, el imputado se mostró hostil y resistió el accionar de la fuerza.

El caso fue llevado adelante por el fiscal penal Daniel Espilocín, interino en la Fiscalía Penal 1. En una audiencia flexible y multipropósito, se arribó a un juicio abreviado con el consentimiento de las partes. El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Eduardo Sángari, dictó la condena tras recibir la confesión del causante.

El sospechoso fue hallado culpable de daños (tres hechos), amenazas con armas (tres hechos) y atentado a la autoridad (dos hechos), en concurso real.