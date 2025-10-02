La hermana Gregoria pide ayuda: El comedor de Villa Asunción no puede pagar la luz

La fundación de la hermana Gregoria no solo lleva adelante el comedor donde brinda un plato de comida caliente a los más vulnerables, sino que también tiene el jardín de infantes de Villa Asunción, pero ahora piden ayuda para pagar la luz.

“Cuando viene la boleta, uno no sabe qué va a hacer, es para volverse loco de tanta plata para pagar” comentó la hermana Gregoria quien indicó que este mes la factura llegó a casi medio millón de pesos.

En diálogo con Somos Noticias, dijo no contar con una entrada mínima para pagar ese monto, sustentándose la fundación con rifas, venta de mango y subsidios provinciales y municipales pero dirigidos solo a los alimentos.

Si bien venían con 3 facturas impagas, pudo recaudar dinero para una de las deudas, pero se complica continuar con el pago.

Hoy concurren aproximadamente 230 personas al comedor, entre niños, abuelos, indigentes y familias enteras: “Viene una señora a pedir comida y tiene 4, 5 hijos”.

Lo que necesitan en el comedor son alimentos y ayuda monetaria quien pueda colaborar para hacer frente al pago de la luz.

Para transferencias pueden hacerlo al alias: RELOJ.CHOFER.BEBE