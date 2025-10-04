Desbaratan boca de expendio de droga: Logran incautar más de 100 dosis de cocaína

La intervención se originó tras un reporte ciudadano al sitio de Denuncias Web. Una mujer fue detenida. Hubo secuestro de sustancias prohibidas y demás elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La División de Investigación Narcocriminal de Tartagal, junto a la Sección de Investigación Narcocriminal 2 de General Mosconi, realizaron un procedimiento por venta de drogas. La investigación inició a partir de un reporte realizado en el sitio de denuncias web.

El allanamiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el barrio San Roque, donde se secuestraron más de 100 dosis de cocaína, celulares, dinero y elementos para el fraccionamiento.

Una mujer de 47 años fue puesta a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y Juzgado de Garantías 1.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro, donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas, entre otros delitos, ingresando a la página: www.denunciasweb.gob.ar/droga