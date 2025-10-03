Tartagal: Abusó de su hermana y lesionó a su pareja, pasará nueve años en la cárcel

El imputado de 34 años reconocio en una audiencia de juicio abreviado que entre 2009 y 2019 mientras vivia junto a su hermana en barrio El Ceibo de Tartagal, la sometió a tocamientos en sus partes íntimas. Además contó que abusó de ella mientras dormía.

El 28 de septiembre del año pasado, el hombre entró en la habitación de su hermana que se encontraba durmiendo y abusó de ella según indicaron desde la justicia salteña. El 10 de octubre, apenas unas semanas después, discutió con su pareja ya que esta tenía configurado su WhatsApp para no mostrar cuando se encontraba en línea, el hombre la agredió delante de sus hijos y la persiguió por la casa.

Fue el juez Ricardo Hugo Martoccia, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, quien lo condenó a la pena de nueve años de prisión de ejecución efectiva por ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual sin acceso carnal calificado por el parentesco, la minoría de edad de la víctima aprovechándose de la convivencia preexistente; y lesiones agravadas por el vínculo en contexto de género todo en concurso real.

Durante el fallo se ordenó el traslado del condenado hacia la cárcel de Tartagal y su inscripción en los registros de condenados por delitos contra la integridad sexual.