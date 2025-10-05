Mariana Brey intentó defender a Espert y Brancatelli estalló: “Es un gobierno de corruptos”

El escándalo por las supuestas vinculaciones del libertario José Luis Espert con el empresario Fred Machado, acusado de vínculos con el narcotráfico, volvió a sacudir el aire de C5N y generó un intenso cruce en el programa Indomables.

Durante el debate, Mariana Brey defendió a Espert al plantear que las acusaciones en su contra forman parte de una "campaña sucia" y no deberían presentarse como pruebas concluyentes. La periodista insistió en que aún no existe una sentencia judicial que lo comprometa directamente.

Ese argumento provocó la reacción de sus compañeros de panel, en especial de Diego Brancatelli, quien respondió de manera contundente: “Es un gobierno de corruptos”, en referencia al espacio político que integra Espert. El conductor sostuvo que los documentos presentados en los últimos días son parte de investigaciones verificables y no simples rumores.

El ida y vuelta derivó en un intercambio cargado de gritos y gestos que se extendió varios minutos, dejando en evidencia las diferencias irreconciliables entre ambos periodistas, habituales protagonistas de tensos enfrentamientos en la pantalla del canal.

Más allá del tono acalorado, la discusión reflejó las posturas opuestas dentro del propio panel: mientras Brey cuestiona lo que considera un ataque mediático, Brancatelli insiste en que la justicia debe avanzar con mayor firmeza ante lo que calificó como “un caso grave que involucra a dirigentes de alto nivel”.

Con el correr de los minutos, la producción logró encauzar el debate hacia otros temas, aunque el cruce dejó huella y volvió a instalar la tensión como marca registrada del programa.