“Más barato y se vende más”: Panaderías ofrecen el pan de ayer en bolsitas con descuento

Días atrás InformateSalta dialogaba con Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos tras conocerse números alarmantes en cuanto a las ventas y el costo de los insumos para producir , a lo que no se mostró muy positivo y se rifirió a distintas estrategias que realizan en las distintas panaderías para seguir adelante.

CNN Salta-94.7 se detuvo en el hecho de que muchas panaderías ofrecen el pan del día anterior con precios más bajos y en tal sentido se acercó a una panadería del macrocentro donde una empleadad confirmó la situación: "Estamos quedando con pan del día anterior, estamos vendiendo y nostoros la vendemos a las bolsitas más barata que vienen más tortillas".

La mujer agregó que: "La gente viene y nosotros le ofrecemos la bolsa del día anterior. Es depende el gusto de cada uno. Pero más sale el del día anterior. El precio de la factura del día es 700 y en oferta damos 3 por $1000

Tanto las tortillas como las facturas, son las ofertas que se exponen en las panaderías, en bolsitas y a un costo acomdado en relación al precio real ¿Vos ya aprovechaste estas ofertas?