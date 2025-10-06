Preocupación en Boca por la salud de Russo

Boca Juniors logró una abultada victoria de 5-0 ante Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona en el torneo. Pero la nota negativa fue que Miguel Russo volvió a estar ausente por segundo partido consecutivo tras no estar en el banco de suplentes en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencia Varela el pasado fin de semana.

Es que el estado de salud de Miguel Ángel Russo desmejoró en los últimos días. El DT de Boca está transitando una internación domiciliairia y esta siendo atendido por su enfermedad.

El entrenador de 69 años faltó a las prácticas del primer equipo en Boca Predio y fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo de los entrenamientos con Juvenal Rodríguez, el otro asistente del cuerpo técnico xeneize. Hay que recordar que la semana posterior al triunfo ante Aldosivi en Mar del Plate, duelo que se disputó el pasado domingo 31 de agosto, el ex técnico de equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez y Rosario Central se sometió a chequeos médicos y estuvo varios días internado por una infección urinaria.