Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores

Deportes05/10/2025
Boca goleó 5 a 0 Newell´s, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y se trepó a la cima del Grupo A.

Milton Giménez --por duplicado, a los 7 y 24 minutos-- y Ayrton Costa --a los 32-- marcaron los goles del xeneize, que hoy es dirigido por Claudio Ubeda.

En el minuto 7, Boca abrió el marcador. El lateral derecho Juan Barinaga realizó el centro que terminó en la definición del centro delantero Milton Giménez. 

En el minuto 24, llegó el 2 a 0. El centro delantero Milton Giménez aprovechó un rebote dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que envió la pelota al fondo de la red. 

En el minuto 32, llegó el tercero. El defensor central Ayrton Costa aprovechó un error defensivo y realizó un cabezazo potente que envió la pelota al fondo de la red. 

En el complemento, a los 4 minutos, Boca extendió su ventaja en el tanteador. El extremo izquierdo Brian Aguirre aprovechó la mala salida del arquero Juan Ángel Espínola González y cabeceo dentro del área chica. 

Y a los 14 minutos, el local convirtió su quinto tanto. El lateral Lautaro Blanco ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Juan Ángel Espínola González. 

