Una alianza estratégica que fortalece la economía circular en Salta

Con el objetivo de fortalecer la gestión de los recuperadores urbanos en la cadena de reciclaje, CCU y aliados estratégicos, realizaron la entrega de un camión a la Fundación Ceos Sol para el transporte de materiales reciclables.

Bajo el propósito de reforzar la economía circular y el trabajo de los recuperadores urbanos de la fundación Ceos Sol, CCU, Rio TInto y Nivel Seguros, con el apoyo de la la Municipalidad de Salta, realizaron una inversión clave que ayuda a resolver uno de los principales desafíos del reciclaje en la ciudad: la logística y el transporte de materiales recuperables.

Una solución colaborativa al reto logístico

La Fundación Ceos Sol, con más de 25 años de trabajo en la provincia, se ha consolidado como una de las principales impulsoras del reciclaje y la economía circular en Salta. Desde su planta recicladora, la organización procesa materiales como papel, cartón, plásticos y metales para reinsertarlos en el circuito productivo, generando empleo y reduciendo el impacto ambiental.

Para fortalecer esta tarea, CCU, Rio Tinto y Nivel Seguros hicieron posible la entrega de un camión que permitirá a la fundación ampliar su alcance, optimizar la logística de recolección y dar respuesta a una mayor cantidad de instituciones y vecinos que se suman al reciclaje.

Con esta nueva herramienta, Ceos Sol podrá mejorar la eficiencia de su trabajo diario y seguir cumpliendo su misión: transformar residuos en oportunidades de desarrollo sostenible para Salta.

Sostenibilidad y compromiso con el futuro

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad de CCU. Con esta acción, la compañía refuerza su compromiso con la economía circular y el desarrollo local, promoviendo el trabajo articulado entre el sector público y privado para generar un impacto social, ambiental, económico y cultural positivo.

"Con esta alianza reafirmamos nuestro compromiso con la economía circular y con el desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. La entrega de este camión a Ceos Sol no solo resuelve un desafío clave como la logística, sino que también potencia el trabajo de los recuperadores urbanos, verdaderos protagonistas de una Salta más sustentable. Desde CCU creemos que la articulación entre empresas, gobiernos y organizaciones sociales es fundamental para generar un impacto positivo y duradero.", expresó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU.

Por su parte, Mónica Zannier, presidente de Fundación Ceos Sol, señaló: "Desde 1996 trabajamos por un ambiente más sano, en el que los residuos de Salta puedan volver a la industria y no terminen en un vertedero. Para lograrlo, el transporte es una herramienta clave, y por eso celebramos esta oportunidad que agradecemos a Nivel Seguros, Rio Tinto y a CCU. También es fundamental articular esfuerzos con el retail, los consumidores y los productores: sólo así podemos avanzar en materia de reciclabilidad. Confiamos en que este nuevo vehículo nos permitirá potenciar la labor de Ceos Sol y generar más oportunidades en nuestra comunidad."