Crédito para el Corredor Biocéanico: "Pedimos fondos porque Nación dejó de financiar obras claves"

Noticia de la semana fue que, en su reciente sesión, la Cámara de Diputados de la Legislatura debatió y aprobó un proyecto el cual autoriza a la Provincia a la toma de un crédito del FONPLATA, destinado a la ejecución del Corredor Bioceánico.

El objetivo es ejecutar el Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en la provincia, un plan estratégico que apunta a fortalecer la conectividad regional y potenciar el desarrollo económico de la región en sí.

Al respecto Sin Vueltas de InformateSalta dialogó con el diputado provincial Germán Rallé, quien ponderó todos los beneficios que traerán las diferentes obras a hacerse con este crédito, la trascendencia que generará el corredor, como así que la provincia encara la transformación económica ante la ausencia de Nación.

Primeramente apuntó a que “aquellas obras que el Gobierno Nacional debería hacer para el desarrollo, para el corredor bioceánico y otras cuestiones, no las está brindando y la provincia se está haciendo cargo, dentro de un plan estratégico, que es el desarrollo del Corredor Bioceánico, junto al nodo logístico de General Güemes”.

En ese listado de acciones, resaltó que hay 13 obras importantes, como ser “de pavimentación, de mejora de servicio de saneamiento, de agua, cloacas y también de desarrollo estratégico, que complementan el trabajo de Rentas, que harán control fitosanitario”, por indicar algunas.

“Esto es fundamental para salir al Pacífico y al Atlántico, esto hará crecer la oferta y demanda laboral, las inversiones, los recursos para la provincia que terminarán pagando la toma de este crédito”, resaltó Rallé sumando que la futura concreción del corredor beneficiará primeramente a la parte oeste, de San Antonio de los Cobres, Olacapato, Campo Quijano, con la mejora de la infraestructura.

“Cuando se termine el nodo logístico, se beneficiará el sector alimentario, ganadero, minero y el confluente del valor agregado, además las mejoras ayudarán a la economía local, fortalecerán el turismo también”, dijo Rallé, defendiendo que si Salta toma este crédito es “ante la negación de Nación de ayudarnos, el desarrollo nos pondrá como líder en la región, debemos ser ejemplo en el NOA”.