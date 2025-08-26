Toma de crédito para el Corredor Bioceánico: “Es algo fundamental y estratégico”

Para la sesión de este martes en la Cámara de Diputados de la Legislatura, está previsto que sus miembros debatan y eventualmente acompañen un proyecto, el cual autoriza a la Provincia a la toma de un crédito del FONPLATA, destinado a la ejecución del Corredor Bioceánico.

Según reza en el acta de labor de la Cámara Baja, el proyecto prevé autorizar al Poder Ejecutivo a acceder a un financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para la ejecución del Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico - Eje Capricornio en Salta.

Al respecto de la iniciativa el diputado Germán Rallé conversó con CNN Salta -94. MHZ- quien destacó que, ante el estado equilibrado de las cuentas provinciales, se puede tomar este crédito para seguir llevando adelante obras y potenciando la industria, cosas que desde Nación no hacen.

“Ese proyecto hoy pasará por comisiones, se discutirá en la mañana los alcances, los beneficios, las obras a realizar, las tasas de interés a mediar en los 15 años de pago”, comentó primeramente sobre el análisis de rigor del proyecto.

A esto mencionó que es un crédito “blando, virtuoso, permitirá un desarrollo en zonas que por la historia, el tiempo, fueron olvidadas, permitirá indudablemente mejorar la calidad de vida de la gente, dotarla de servicios básicos”, ponderó.

Dicho esto Rallé puntualizó que lo fundamental del crédito es que se destinará para “el desarrollo del Corredor Bioceánico, que es algo fundamental y estratégico para mejorar las vías de comunicación y facilitar el desarrollo industrial, generador de empleo”, destacó.

Por último, subrayó que esta toma de crédito es respuesta directa ante “la política del Gobierno Nacional, que no se hace cargo de las obras ni les importa el desarrollo del interior, la provincia no puede frenar su impulso que está teniendo y sale a buscar recursos para la ejecución de obras y seguir siendo ese corazón de industria”.