Moria Casán compartió una foto al natural, sin ropa ni Photoshop

En las últimas horas, en su cuenta de X (ex Twitter, Moria Casán compartió una foto de una producción retro, donde se la ve desnuda, en la playa, arriba de un caballo.

La One contó que la imagen en cuestión se la hizo llegar el periodista Héctor Maugeri. "Picture enviada por Héctor Maugeri. Revista LIBRE. Sin Photoshop", escribió.

La foto sería de 1984. En ese momento, la diva estaba en pareja con el actor y cómico Mario Castiglione, el padre de su hija, Sofía Gala.

En ese momento, Moria era protagonista de la obra teatral "La mejor revista de la cuadra" en el Teatro Estrella. En los 80’, La One se consolidaba como una figura central del teatro de revistas en Argentina. /A24