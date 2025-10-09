En una época de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, Banco Macro anunció un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local.

La entidad anunció que el programa tendrá una duración de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sujetos a posibles renovaciones o extensiones las cuales serán informadas oportunamente.

El precio máximo por acción será de $7.500 y el plan habilita a la recompra de hasta 30 millones de acciones Clase B, del valor nominal $1 cada una y con un derecho a un voto por acción, lo que representa menos del 4,5% del capital social. Esto se encuentra dentro de los límites regulatorios, ya que el máximo permitido para recompras es del 10%.

El monto máximo a invertir llega hasta $225.000.000.000, equivalente aproximado a US$150 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar.

“Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanza este programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro Banco Macro”.

A esto agregó que el programa es una señal concreta del compromiso de la entidad y confianza en la Argentina, como también la convicción en la fortaleza y el futuro del Banco.

“En su historia, Macro ha sido consistente en dar estas señales en periodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018” finalizó.