Plazos fijos: ¿Cuáles son los bancos que más pagan por invertir tu dinero?Economía08/10/2025
Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días
- Banco Credicoop: 39.00 %
- Banco Macro: 38.00 %
- Banco Nación: 37.50 %
- Banco Galicia: 37.50 %
- Banco BBVA: 35.50 %
- Banco ICBC: 35.15 %
- Banco Santander: 35.00 %
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34.00 %
- Banco Ciudad de Buenos Aires: 31.00 %
Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.
