Plazos fijos: ¿Cuáles son los bancos que más pagan por invertir tu dinero?

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días

Banco Credicoop: 39.00 %

Banco Macro: 38.00 %

Banco Nación: 37.50 %

Banco Galicia: 37.50 %

Banco BBVA: 35.50 %

Banco ICBC: 35.15 %

Banco Santander: 35.00 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34.00 %

Banco Ciudad de Buenos Aires: 31.00 %



Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.