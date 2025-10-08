Plazos fijos: ¿Cuáles son los bancos que más pagan por invertir tu dinero?

Economía08/10/2025
plazo fijo

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días

  • Banco Credicoop: 39.00 %
  • Banco Macro: 38.00 %
  • Banco Nación: 37.50 %
  • Banco Galicia: 37.50 %
  • Banco BBVA: 35.50 %
  • Banco ICBC: 35.15 %
  • Banco Santander: 35.00 %
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34.00 %
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 31.00 %


Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.

