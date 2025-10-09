Automovilista a juicio, habría querido matar a su ex mientras viajaba en moto junto a un amigo

Este jueves desde la fiscalía de femicidios informaron que solicitaron la elevación a juicio una causa contra Joaquín Luciano Condorí por tentativa de femicidio y contra Francisco Alejandro Maldonado Alarcón, por encubrimiento agravado. El pasado 20 de noviembre de 2023 los imputados circulaban en una moto y chocaron contra una motocicleta donde circulaban dos personas con la intención de causarles la muerte.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra los acusados. Apuntan a que Condorí, motivado por la no aceptación de una relación recientemente acabada con la víctima, la atropelló cuando ella circulaba con un amigo en una moto. Por ello, la fiscalía entendió que también quiso matar a su acompañante, lo que es considerado como femicidio vinculado.

La audiencia de debate será presidida por el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro y está previsto que se desarrolle desde el próximo martes 14 hasta el 23 de octubre. La investigación se inició en noviembre de 2023 durante la madrugada del lunes 20. La fiscal Sodero Calvet sostiene que todo sucedió en un claro contexto de violencia de género y al advertir que ésta se encontraba acompañada de otra persona.

Respecto a Maldonado Alarcón, señala que se pudo comprobar durante la investigación, que éste se encontraba a bordo del vehículo embistiente el día del hecho, y que a sabiendas de lo sucedido, ayudó a Condorí en la fuga y en la búsqueda de un lugar donde ocultar el vehículo a fin de conseguir impunidad, en una clara práctica destinada a ocultar y hacer desaparecer bienes que vinculaban a su amigo con el hecho previo, publicó FM Profesional.