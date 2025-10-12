El fiscal rechazó reimprimir las boletas en PBA y ahora deberá definir la Cámara Nacional Electoral

El fiscal Ramiro González rechazó reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires y ahora la Cámara Nacional Electoral deberá definir este lunes.

El pedido fue realizado por La Libertad Avanza para modificar la Boleta Única Papel (BUP) tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional. La idea era que el economista no figure más en la papeleta.

Pese a ello, González avaló la decisión de la Junta Electoral que este jueves aseguró que las boletas no podían volver a realizarse por una cuestión “material y temporal”.

En ese sentido, el dictamen que emitió el fiscal expresó que hacer lugar al pedido del Gobierno era “fácticamente imposible y que se ponía en riesgo la elección en sí misma”.

Además, agregó: “No existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.

“Si mis cálculos son correctos, la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito, traslada el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto electoral mismo”, dijo el fiscal.

Asimismo, consideró que el día 11 de octubre era la fecha límite para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los simultáneos procesos que terminan el 26 de octubre. Pero, al confirmarse recién este sábado la disposición final de los candidatos -donde Diego Santilli quedará primero en la lista por LLA- la Junta Electoral no obtuvo la foto que reemplazaría a Espert.

Esto, según el fiscal federal González, “fuerza a concluir que ordenar una nueva impresión de los talonarios de boletas sería inoficioso e ineficaz”.

El fiscal hizo referencia al contexto en el que se dio el pedido de La Libertad Avanza: “Retrotraer el avanzado cronograma electoral a instancias técnicamente superadas para evitar una probable confusión de la oferta de una agrupación resulta extremadamente complejo. Cuando lo que está en juego es la propia realización de la elección, la conclusión es forzosa”.

Por último, el documento de Ramiro González citó antecedentes donde la Cámara Nacional Electoral reconoció la imposibilidad material de reeditar boletas. Por ejemplo, mencionó el caso de Santiago del Estero, donde la urgencia operativa derivó en admitir boletas ya existentes, luego de una decisión de la Corte Suprema. (con información de TN)