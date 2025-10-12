Nancy Pazos protagonizó un baile ultra hot y desató una oleada de críticas: "La tía borracha"

En las últimas horas, Nancy Pazos volvió a ser el centro de atención en las redes sociales después de que un video de ella que se viralizara rápidamente. La periodista participó de Pop Hereje, una fiesta que se ha convertido en un verdadero ritual para los amantes del pop de todas las épocas, y su presencia no pasó inadvertida.

En las imágenes, se la puede ver sobre el escenario, bailando con total soltura y actitud. Vestida con un body brillante de color verde, tacos y una corona, Nancy se entregó al ritmo de la música sin inhibiciones.

El momento fue captado por decenas de asistentes y compartido en las redes de El Ejército de LAM, donde generó una catarata de reacciones.

Entre los comentarios, hubo humor, críticas y también apoyo: “Por los clavos de Cristo y las chanclas de Moisés”; “Qué horror”; “Es Moni Argento criada a chipa y Manaos”; “La tía borracha en los 15”; “Aguante Nancy Pazos, tenemos un enfermo mental de presidente que hace recitales en medio del desastre que es Argentina”; “Así te dejan los K”.

Más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que Nancy Pazos volvió a demostrar que no le teme a la exposición ni a romper moldes.