Hamas liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza

El grupo terrorista Hamas liberó a los 20 últimos rehenes israelíes que mantenía en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023, con lo que ya no quedan cautivos con vida en su poder.

Entre los liberados se encuentran los argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Horn, secuestrados durante la masacre en el kibutz Nir Oz.

La entrega fue coordinada por la Cruz Roja Internacional, que trasladó a los rehenes a territorio israelí, donde fueron recibidos por sus familias en el complejo de Re’im antes de ser derivados a hospitales para su atención médica y psicológica.

El operativo forma parte del acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que además prevé la liberación de 250 presos condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos palestinos, así como la restitución de los cuerpos de 26 rehenes fallecidos.

Trump llegó hoy a Israel, se reunió con familiares de los liberados y habló ante el Parlamento en Jerusalén. Luego viajará a Egipto para encabezar la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, donde se buscará firmar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

El plan de paz propone la desmilitarización total de Hamas, la creación de una fuerza internacional de seguridad y la instauración de un gobierno palestino provisional supervisado por la comunidad internacional.