La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer se consagró como el gran ganador

Por decisión del público, se coronó como el gran ganador de La Voz Argentina 2025 (Telefe).

El porteño de años, representante del team , se quedó con el triunfo y así se hizo acreedor de un premio de 70 millones de pesos.

Además, obtuvo un auto 0 km. y un contrato con el sello discográfico Universal Music.

Nicolás Behringer, ganador de "La Voz Argentina". Foto: prensa Telefe.

Previo a que se conociera el nombre del ganador, los finalistas se dieron el gusto de cantar un tema junto a su coach.

Eugenia cantó Valiente, del dúo Pimpinela, junto a Miranda!. El clásico de Cacho Castaña Garganta con arena fue interpretado por Milagros y La Sole. Lali y Alan hicieron una explosiva performance de 33. Y Nico y Luck Ra pusieron a bailar a todos con Que me falte todo. /Clarin