Corrupción en Villa Las Rosas: Condenaron a 17 imputados, entre ellos 8 policías

Este miércoles culminó el juicio en contra de 17 personas vinculadas a una red de corrupción dentro del penal de Villa Las Rosas. En un principio estaba previsto que el veredicto se conociera la semana pasada, pero fue modificado para hoy.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar (interino), de la Sala VII del Tribunal de Juicio, condenó a los 17 imputados, entre los que estaban ocho funcionarios del servicio penitenciario, presos y familiares que estaban involucrados.

El detalle de las condenas fue el siguiente:

S. F. M. fue condenado a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa

F.A.B. fue condenado a la pena de diez años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y perpetua y multa

J.L.A. fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa

M.M.B.G. fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa

R.A.A. fue condenado a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa

L.R.C. fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa

M.O.M. fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua

R.A.G. fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua

D.B.C. fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional

M.M. fue condenado a la pena de nueve años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa. En este caso los jueces además le unificaron la pena con una vigente en la pena única de diecinueve años y seis meses de prisión efectiva y multa.

M.I.M. fue condenada a la pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo y multa

H.G.B. fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y multa. El condenado fue declarado reincidente por segunda vez.

I.M.G. fue condenada a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y multa.

N.J.L. fue condenada a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y multa.

P.del R.F. fue condenada a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y multa.

M.C.G. fue condenada a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y multa.

A.A.A. fue condenada a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo y multa. Unificándosele la pena con una anterior en la pena única de ocho años y dos meses de prisión efectiva y multa.

S.V.A. y J.J.V fueron absueltos por retiro de la acusación fiscal.

El tribunal ordenó extraer copias de las actas testimoniales de M.A.R. y correr vista a la fiscalía ante la posible comisión de un delito de acción pública.

Los fundamentos del veredicto serán leídos en cinco días hábiles.