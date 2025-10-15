Villa las Rosas: "En algunos imputados, no hay pruebas suficientes para condena"

Hoy se conocerá el veredicto del juicio por corrupción y narcocriminalidad en la Unidad Carcelaria 1 del Servicio Penitenciario de Villa las Rosas.

Son veinte los imputados por la causa, entre los cuales se encuentran funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares.

La Dra. Laura Flores Mejía, ejerce la defensa de dos imputadas señaladas como presuntas proveedoras de estupefacientes y comentó que se trató de un juicio de dos meses de debates complejos.

Ante esto aclaró la modificación de la imputación que sufrió una de sus defendidas: “A una de ellas se le modificó la calificación y esta solamente por tenencia simple, porque la Fiscalía entendió que no había elementos suficientes para sostener la figura de comercialización de estupefacientes”.

Explicó además a Multivisión, que una de sus defendidas continúa manteniendo la acusación y que esta tarde a las 13:30hs. se escuchará la resolución del Tribunal.

A su vez, señaló que desde la defensa ven como excesivas las penas solicitadas por la Fiscalía en los alegatos, ya que fundó el requerimiento de las condenas para crear una condena ejemplar: “Para crear algún ejemplo de lo que sería que otra persona vuelva a cometer un hecho delictivo de la misma tipología, nosotros defensores tenemos que hacer a la defensa y es nuestro trabajo”.

Consultada si la causa presenta elementos probatorios contundentes en la investigación, comentó: “Debo ser honesta, en parte de los imputados, opinión propia, y como defensora de dos imputadas en la causa, vi que hay elementos de fuerza y suficientes para lograr una condena”.

Pero aclaró que, a su entender, hay otras situaciones donde se podría modificar la calificación o absolverse por el beneficio de la duda, entendiendo que no habría pruebas suficientes para sostener lo que sería una condena.

“A mi entender, en algunos imputados, tampoco la mayoría, no hay pruebas suficientes para condena, si quizás para una absolución por el beneficio de la duda, no absoluta. Desde mi perspectiva como defensa” finalizó.