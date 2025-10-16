“La tinta lo delató”: Se conocieron detalles de la detención del prófugo de la banda de la narcomodelo

En el marco del Plan Güemes, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar el control territorial en la frontera norte y combatir delitos complejos como el narcotráfico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a un hombre sobre quien pesaba una orden de captura nacional e internacional vigente por narcotráfico en la provincia de Salta.

La captura se produjo tras un accidente en la Ruta Nacional 50, cerca de la localidad de Aguas Blancas, donde el prófugo, identificado como Benjamín Michel Delgado, viajaba como uno de los ocupantes de una camioneta que volcó.

Tras el siniestro, el sospechoso fue trasladado al hospital de Orán, donde intentó ocultar su identidad proporcionando datos falsos.

Sin embargo, los efectivos que seguían de cerca la investigación lograron reconocerlo por los tatuajes característicos en su cuerpo, lo que permitió su identificación.

El detenido, considerado peligroso, estaba imputado por integrar una organización criminal dedicada al traslado y comercialización de estupefacientes desde Bolivia hasta San Ramón de la Nueva Orán, desarticulada por la PSA en febrero pasado.

El hombre fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.