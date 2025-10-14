Detienen a un prófugo vinculado a la banda de la narcomodelo Martina Oliva

Tras varios meses prófugo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Benjamín Michel Delgado, presunto integrante de la organización narcocriminal liderada por el comerciante Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, ex Miss Orán.

La captura se concretó después de un accidente vial ocurrido el 5 de octubre en Aguas Blancas, donde Delgado volcó con su camioneta Toyota Hilux e intentó identificarse con el nombre de su hermano.

La detención y la imputación fueron solicitadas por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en el marco de la investigación dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba. La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, ordenó la prisión preventiva del imputado, destacando su peligrosidad y su papel en la banda.

Según la fiscalía, Delgado conducía un Citroën C3 cargado con 15 kilos de marihuana, detrás de la camioneta en la que viajaban Tolaba, Oliva y otra integrante de la banda, Ángela Cuenca.

Durante la fuga, arrojaron paquetes de droga por las ventanillas y tomaron rutas alternas para evitar controles. La PSA logró rastrear el vehículo de Delgado a través de las redes sociales y la geolocalización de su celular.

El rol de Martina Oliva sigue siendo central en la investigación. Junto a Tolaba, Oliva fue enviada a juicio oral el mes pasado por su participación en la red, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes desde Bolivia hacia Salta. Otros integrantes ya fueron condenados mediante juicios abreviados.

Altamirano detalló que Delgado, que tenía pedido de captura nacional e internacional desde marzo, había logrado evadir a las fuerzas en varias ocasiones, incluyendo su paso por la casa de Ángela Cuenca y un taller mecánico en Pichanal. Sin embargo, la combinación de controles policiales y el accidente vial permitieron su captura.

La fiscalía le imputó a Delgado ser coautor del transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes y por resistencia a la autoridad en tres hechos distintos. La audiencia de imputación se realizó de manera virtual, con el imputado conectado desde el Hospital San Vicente de Paul, donde permaneció internado tras el vuelco.