Florencia Peña celebró los 8 años de su hijo en el "paraíso" de su casa salteña

La actriz Florencia Peña volvió a abrir las puertas de su casa en Salta, el espacio donde elige refugiarse junto a su familia cada vez que puede. Desde allí, compartió en redes sociales imágenes del festejo por el cumpleaños número 8 de su hijo Felipe, rodeados de naturaleza y serenidad.

Lejos del ritmo urbano, Peña y su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, disfrutaron de unos días de descanso en su vivienda ubicada entre montañas y vegetación agreste. “Mis días norteños. Patria y familia”, escribió la actriz en una publicación que acompañó con postales del entorno.

Las fotos muestran una galería de madera iluminada por la luz del norte, una decoración rústica y el paisaje verde que se extiende hacia el horizonte. En una de ellas, Florencia aparece sentada, contemplando el monte; en otra, posa junto a Ponce de León en una imagen que refleja complicidad y calma.

El festejo familiar incluyó una torta sencilla y la compañía de sus seres queridos, entre ellos, su hermana Belén. Sin grandes producciones ni artificios, la actriz mostró el costado más íntimo de su vida en el norte, un lugar que describe como su “paraíso” y al que regresa siempre que puede.