Enterito de jean y texanas blancas: El look ochentoso de Florencia Peña en las redes

Florencia Peña eligió un look fashionista con un toque retro para su última aparición televisiva en el programa de Verónica Lozano.

La actriz lució un enterito de denim celeste ajustado, con cierre frontal y cinturón bien ancho. El modelo sin mangas, con bolsillos delanteros y un cuello camisero que resalta hombros y brazos, dejó a la vista muchos de sus tatuajes.

Combinó el enterito con botas texanas blancas con punta fina, un clásico que refuerza la vibra ochentosa del conjunto. “Qué lindo te queda el jean”, escribió uno de sus seguidores al sumarse al listado de halagos que pueden leerse bajo el carrusel de fotos.

En cuanto al beauty look, la protagonista de Pretty Woman llevó el pelo recogido en una cola de caballo baja, con algunos mechones sueltos a ambos lados de la cara que enmarcan el rostro.

El make up mantuvo un estilo 100% natural: piel iluminada, ojos delineados sutilmente y labios en tonos nude y rosados, al complementar la estética desenfadada del conjunto sin restarle protagonismo al enterito. /TN

MIRA LAS FOTOS: