Tal como adelantara InformateSalta, abrió en Salta el primer Centro de Simulación Médica Integral del norte argentino.

Se trata de “Metanoia Smx”, ubicado en España 1440, un espacio de formación médica con tecnología de vanguardia que permitirá a profesionales y residentes entrenar procedimientos clínicos y quirúrgicos en entornos seguros, mediante simuladores de alta fidelidad, realidad virtual, inteligencia artificial y modelos 3D.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, recorrió las instalaciones y destacó que se trata de “un proyecto articulado entre el sector público y el privado, con un importante aporte del Colegio Médico de Salta”.

La iniciativa, impulsada por el Colegio de Médicos de Salta y la empresa SUDES S.A.S., busca transformar la enseñanza médica tradicional hacia una formación basada en la simulación y la innovación tecnológica.

A través de un convenio con el Ministerio de Salud, los 400 residentes de las 52 residencias médicas provinciales tendrán acceso gratuito a cuatro horas mensuales de simulación certificada, acumulables y autogestionables mediante una credencial digital.

Además, los afiliados al Colegio de Médicos podrán acceder sin costo al Programa de Educación Médica Continua y obtener descuentos en otras capacitaciones. Con esta iniciativa conjunta entre el sector público y privado, Salta se posiciona como referente en innovación y formación médica avanzada en el norte argentino.