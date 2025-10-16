Un año sin Liam Payne: Qué se sabe de su muerte en Buenos Aires hasta ahora

Este 16 de octubre se cumple un año de la muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien falleció en Buenos Aires en 2024, a los 31 años. Su muerte, ocurrida tras una caída desde el tercer piso del hotel CasaSur en Palermo, sigue siendo investigada por la Justicia argentina.

De acuerdo con los informes judiciales y pericias oficiales, Payne murió a causa de múltiples politraumatismos provocados por la caída. En los análisis toxicológicos se hallaron rastros de alcohol, cocaína y medicamentos antidepresivos, aunque los peritos aclararon que la causa del fallecimiento fue el impacto y no una sobredosis.

El caso fue caratulado inicialmente como “muerte dudosa”, y la investigación derivó en la imputación de cinco personas, entre ellas empleados del hotel y allegados del músico. Con el paso de los meses, tres de ellos fueron sobreseídos por falta de pruebas, mientras que dos hombres continúan detenidos: Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra, ambos acusados de suministro de estupefacientes, delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae y Reuters, la fiscalía sostiene que los acusados le habrían provisto cocaína al artista durante su estadía en el hotel. La causa aún no tiene fecha de juicio oral, aunque continúa activa con nuevas pericias y revisión de más de 800 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

Mientras tanto, familiares y fanáticos del músico siguen pidiendo justicia y claridad sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Desde su fallecimiento, el legado de Liam Payne permanece vivo en millones de seguidores en todo el mundo. Este año entre los homenajes en redes sociales se encontraron posteos de Kate Cassidy, pareja del cantante, y Paul Higgins, guardaespaldas del artista y sus ex compañeros de banda.