Gimnasia y Tiro: "Están dadas todas las condiciones para que sea una fiesta"

Hoy Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Estaduaintes de Río Cuarto por los cuartos de final de la Primera Nacional. La cita será en el Gigante del Norte, desde las 22:00.

En diálogo con InformateSalta Mauricio Cháneton, inetgrante de la subcomisión de fútbol sostuvo que se trata de "una linda oportunidad para que todos los hinchas vayan a vivir una fiesta en el estadio, después de más de 25 años el club vuelve a jugar unos cuartos de final. Estamos trabajando para que sea una fiesta y el hincha no tenga ningún conflicto".

"Se han logrado habilitar todas las puertas del estadio, para que el ingreso y egreso sea sin violencia. Están dadas todas las condiciones para que sea una fiesta".

En este contexto es que desde el club, "estamos preparando un recibimiento más lindo que el del fin de semana pasado, la Policía autorizó así que tenemos la oportunidad de hacer una fiesta y un homenaje a Rubén Villareal por haber llegado a los 250 partidos con la camiseta del club".

Un mensaje para los hinchas

"Que nos siga acompañando, seguramente los jugadores nos van a dar una alegría porque tenemos un grupo muy bueno. Hay que ir y disfrutar, concurrir con tiempo para evitar incidentes"