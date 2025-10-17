La Policía detuvo a dos hombres acusados de robar una vivienda en Aguaray

Durante un procedimiento de la Brigada de Investigaciones 4. Se allanó un inmueble en la localidad de Los Blancos en dónde se secuestró una computadora que había sido denunciada como robada. En el caso intervinieron la Fiuscalía Penal de Salvador Mazza y el Juzgado de Garantías 1.

Fue en el marco de una denuncia por el robo de diferentes elementos de una vivienda en Aguaray, es que la Brigada de Investigaciones 4 realizó las detenciones de dos hombres de 26 y 23 años.

Es por esto que ayer se allanó un inmueble en Los Blancos y se secuestró una computadora que había sido reportada como sustraída.