Algo huele mal: La Policía Rural secuestró media tonelada de carne no apta para el consumo

Policiales19/10/2025
policíarural

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas secuestraron 500 kilos de carne vacuna y porcina no apta para el consumo humano, durante una inspección a comercios en la localidad de Apolinario Saravia.

El procedimiento se realizó en el marco de controles sanitarios orientados a garantizar la inocuidad alimentaria y la trazabilidad de los productos cárnicos que se comercializan en la zona.

Durante la intervención, los uniformados constataron que la mercadería no cumplía con las condiciones bromatológicas exigidas, por lo que se procedió a su decomiso y destrucción, conforme a las normativas vigentes.

Dos hombres, mayores de edad, fueron infraccionados por violar el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la venta o distribución de productos alimenticios perjudiciales para la salud.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín Víctor González, quienes dispusieron las medidas correspondientes.

