Caso Jimena Salas: Declaró el chofer que trasladó a Javier Saavedra desde Tartagal

El juicio por el homicidio de Jimena Salas seguido contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra prosigue con la declaración de cinco testigos.

La ronda de testimoniales concluirá el 27 de octubre y el martes 28 se realizará la inspección ocular de los automóviles secuestrados en la causa. Posteriormente se pasará a cuarto intermedio hasta el jueves 6 de noviembre donde se iniciarán los alegatos.

Hoy declararon en primera instancia cuatro peritos: un personal de Gendarmería y tres profesionales del Gabinete de Informática del CIF, quienes fueron consultados acerca de los informes que presentaron en el marco de la causa, relacionados con la extracción de archivos e imágenes de celulares y filmaciones de cámaras de seguridad.

Uno de los testigos, ingeniero en Sistemas, refirió haber extraído imágenes de videos recuperados de cámaras instaladas en una sucursal céntrica de Garbarino, y en un almacén y un hostal de Vaqueros.

Posteriormente declaró un funcionario policial a quien el 21 de septiembre de 2022 se le encomendó la tarea de trasladar desde Tartagal a Javier Saavedra. Relató que se desempeñaba como chofer y que, en medio del trayecto, cuando circulaban por la ruta 34, el detenido se le abalanzó e intentó girar el volante para provocar una colisión de frente con los vehículos que venían por el carril contrario, en su mayoría camiones.

Dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 14hs, a la altura de un crematorio ubicado antes de llegar a General Güemes. Precisó que Saavedra iba esposado, sentado en el asiento de atrás de la camioneta, en el medio de otros dos oficiales.

El testigo contó que el acusado se le tiró encima, golpeándole la cabeza y tapándole la visibilidad. Inmediatamente comenzó un forcejeo porque Saavedra intentaba volantear para provocar un choque con los camiones que venían de frente. Manifestó que fue un momento muy crítico y que, finalmente, lograron reducirlo sin que el móvil se saliera del carril. El viaje había transcurrido con normalidad y que Saavedra hablaba muy poco, después del incidente, el acusado no dijo nada, pero se lo notaba muy enojado.

El testigo precisó que tenía una antigüedad de 22 años como chofer y dijo desconocer si, tras el incidente, se había realizado alguna investigación para identificar a los conductores que los habían cruzado en la ruta o venían detrás del móvil policial.