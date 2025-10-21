Tartagal: Amenazó a un agente de tránsito y deberá pagarle $200 mil

Un hombre de 59 años obtuvo la suspensión del juicio a prueba luego de agredir y amenazar a un inspector de tránsito. Deberá resarcir económicamente al denunciante y cumplir reglas de conducta durante un año.

Durante una audiencia, la jueza de Garantías de Tartagal, hizo lugar al pedido de la defensa y concedió la suspensión del juicio a prueba a un hombre de 59 años imputado por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

El acuerdo, homologado por la magistrada, incluyó un resarcimiento económico de 200 mil pesos a favor de la víctima. Además, la jueza ordenó que el acusado cumpla reglas de conducta por un año, entre ellas la prohibición de acercarse al denunciante. También se notificó a la víctima que puede continuar el trámite legal en el fuero civil si lo considera necesario.

El hecho ocurrió el 19 de mayo pasado, cuando el agente de tránsito se encontraba trabajando en la zona de una escuela de Tartagal. El acusado había estacionado su camioneta en doble fila, lo que motivó que el inspector le pidiera mover el vehículo. En respuesta, el hombre, que esperaba a su hija a la salida de clases, bajó del rodado, insultó y empujó al agente, además de amenazarlo con golpearlo.

Según relató el denunciante, pidió apoyo a la policía motorizada, pero el acusado intentó escapar arrastrándolo con su vehículo antes de retirarse del lugar.